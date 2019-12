Davina Michelle ontvangt Gouden Plaat voor Better Now

Het kan dit jaar niet op voor Davina Michelle. De zangeres stond in het voorprogramma van P!nk, trad op tijdens Pinkpop, opende 538 Koningsdag in Breda en scoorde haar eerste nummer 1-hit in de 538 TOP 50 met Hoe Het Danst. Zondag mocht de zangeres ook nog een Gouden Plaat in ontvangst nemen voor haar nummer Better Now.

Het nummer is meer dan zes miljoen keer gestreamd. Aan Steven Brunswijk, beter bekend als Braboneger, de eer om de Gouden Plaat aan de zangeres te overhandigen. „Wat cool!” reageert een uitgelaten Davina voor de camera’s van RTL Boulevard.

Naast al haar muzikale successen gaat het Davina ook in de liefde voor de wind. Ze is al enige tijd dolgelukkig met haar producer Sebastiaan Brouwer.