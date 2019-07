Barrie Stevens: geen spijt van ’vooral doorgaan’

„Ik wist oprecht niet dat ik het zo vaak zei, tot iemand mij erop wees”, vertelde hij presentator Toine van Peperstraten. „Toen dacht ik: ’oh jeetje, ze hebben gelijk’. In eerste instantie heb ik het geconserveerd en een beetje misbruikt. Maar op een gegeven moment dacht ik wel: ’Laten we er nu maar mee stoppen’.”

Stevens kwam in de jaren vijftig naar Nederland toe en brak door met rollen in musicals als Heerlijk duurt het langst of tv-programma’s als Ja zuster, nee zuster. „De volledige cast van Heerlijk duurt het langst was Nederlands, dus ik had geen keuze en moest Nederlands leren”, vertelde de choreograaf in de uitzending. „Ik vond en vind het een heel moeilijke taal; schrijfster Annie M.G. Schmidt had er een enorm plezier in om mij daarmee te pesten. Dan schreef ze dingen op als ’bureau gevonden voorwerpen’ die ik moest uitspreken terwijl ik geen idee had wat dat betekende.” De danser heeft wel geprobeerd van zijn kenmerkende accent af te komen. „Maar het blijft hangen, ik kan er niets aan doen.” Als de beste musicals aller tijden noemt de ster Hamilton en Les Misérables.

Zorgen

De Britse BN’er vertelde verder nog graag een televisieprogramma te willen maken over mantelzorg in Nederland. „Ik ben nu 75, ik heb geen ouders en geen partner. Ik bedoel het vooral niet dramatisch. Maar ik vraag me wel vaak af: waar ga ik uiteindelijk terechtkomen? Wie gaat er voor mij zorgen?”

Stevens gaat het komende seizoen voor het eerst in zijn carrière met een solovoorstelling het theater in. In The Show must go on vertelt Stevens openhartig over zijn leven en zijn carrière. Het wordt naar eigen zeggen een voorstelling vol humor en mooie verhalen met een lach en een traan. En natuurlijk met ’song and dance’. De danser zal onder meer openhartig vertellen over zijn liefdes, onder wie Leen Jongewaard, en over alle hoogte- en dieptepunten in de ruim halve eeuw dat hij nu in Nederland woont.