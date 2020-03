Kritiek op Madonna na monoloog in bad

„Covid-19 kijkt niet naar hoe rijk je bent, hoe beroemd je bent, hoe grappig je bent, hoe slim je bent, waar je woont, hoe oud je bent en wat voor geweldige verhalen je kunt vertellen”, aldus Madonna naakt vanuit haar badkuip. „Het stelt iedereen gelijk. Wat er zo vreselijk aan is, is wat er zo goed aan is.”

De Queen of Pop probeert dat uit te leggen: „Wat er zo vreselijk aan is, is dat het ons allemaal gelijk maakt. En wat er zo mooi aan is, is dat het ons allemaal gelijk maakt.” Ze vervolgt: „Zoals ik altijd zei aan het einde van Human Nature: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En als het schip ten onder gaat, gaan we allemaal ten onder.”

Veel volgers vielen de zangeres aan op het idee dat corona mensen met veel geld even hard raakt, onder meer omdat armere mensen het zwaarder hebben met het feit dat ze niet kunnen werken. In de comments werd ook aangehaald dat rijke en beroemde mensen meer getest zouden worden op het virus dan anderen. Anderen vonden de hele video wat ongepast: „Had je dat niet kunnen vertellen met je kleren aan?”, vraagt een van haar volgers. „Dit zijn serieuze tijden, daar hoort kleding bij.”