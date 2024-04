’Bill Clinton vijftig keer genoemd in rechtbankdocumenten Epstein’

Sinds de aankondiging dat een rechter in New York heeft besloten dat alle verzegelde documenten omtrent een civiele rechtszaak tussen Epstein-slachtoffer Virginia Giuffre en zijn voormalig seksmadam Ghislaine Maxwell openbaar gemaakt worden, is er een naam die volgens Amerikaanse media veelvuldig voorbijkomt. Namelijk die van voormalig Amerikaans president Bill Clinton.

