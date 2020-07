Jan Smit onder de indruk van ’bijzonder, emotioneel moment’

„Het was een bijzonder en emotioneel moment gisteravond, om in het bijzijn van mijn gezin een lintje te mogen ontvangen”, liet Jan weten via Twitter en Instagram. „Ik ben heel dankbaar dat zoveel mensen en instanties mij hebben aanbevolen.”

Dat het ’Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd’ was geen verrassing meer voor Jan. Hij werd op 24 april verrast door Lieke Sievers, de burgemeester dan Edam-Volendam, die met een taart bij Jan op de stoep stond. De 34-jarige zanger, die zich Officier in de Orde van Oranje-Nassau mag noemen, was „ontzettend geraakt en trots” en „beduusd.”

Jan is niet de enige BN’er die dit jaar koninklijk is onderscheiden. Ook Hans Kesting, Lucia Marthas en Dirk Scheele kregen in april te horen dat ze een lintje krijgen. De meeste gedecoreerden ontvangen hun onderscheiding vrijdag omdat de traditionele lintjesregen vanwege het coronavirus niet door kon gaan.