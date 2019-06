Ere-Oscars voor David Lynch en Geena Davis

De speciale prijzen van de organisator van de Oscars worden jaarlijks uitgereikt aan mensen die in hun leven uitzonderlijke prestaties hebben geleverd binnen de filmindustrie. Lynch wordt in een verklaring van de Academy geprezen om onder meer zijn films Elephant Man en Mulholland Drive. De organisatie roemt Studi, die van Cherokee-afkomst is, om zijn sterke, authentieke vertolking van oorspronkelijke Amerikanen. Wertmüller was in 1976 de eerste vrouw die genomineerd werd voor een Oscar voor regie, van de film Seven Beauties.

De Academy onthulde ook dat actrice Geena Davis dit jaar de Jean Hersholt Humanitarian Award krijgt. Dat beeldje gaat ieder jaar naar een persoon uit de filmwereld van wie de inzet voor een goed doel de filmindustrie positief heeft beïnvloed. Davis is een voorvechter van gelijke rechten voor vrouwen in de media.