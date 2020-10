Ian McKellen niet bereid ’te sterven’ voor films in coronatijd

„Ik ben er trots op dat ik nog bij geest ben en dat mijn benen nog werken en dat ik dus kan acteren”, aldus de acteur. „Maar nu kan ik niet acteren omdat het publiek niet is toegestaan naar je te kijken. Dus je vraagt je wel af hoe veel jaren je nog hebt.”

McKellen kan niet in het theater optreden, maar durft het ondanks veiligheidsprotocollen niet aan om films op te nemen. „Ik zou me niet veilig voelen als ik ze zou maken. Op 81-jarige leeftijd hoor je bij de kwetsbare groep. Ben ik bereid om voor deze film te sterven? Dus ik zit thuis te wachten.”

De acteur heeft een Olivier Award gewonnen voor zijn eenmansshow vorig jaar ten ere van zijn 80e verjaardag. In de voorstelling blikte McKellen terug op een paar van zijn meest bekende rollen, zoals Gandalf uit Lord of the Rings.