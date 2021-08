Tóch een Slutty Summer voor Geer: ’Ik heb de pony lekker laten grazen’

In Veronica Superguide vertelt de 61-jarige zanger dat hij deze zomer niet heeft stilgezeten. „Ik ben goed in conditie en alles werkt nog goed, dus ik heb de zomer letterlijk over me heen laten komen. Zon, regen, gezelligheid. En vooral een drankje met elkaar.”

Dat er over het liefdesleven van Gerard niet heel veel bekend is, komt met name door de zanger zelf. „Ik heb collega’s die na één avond met iemand al samen op de rode loper staan. Daar heb ik geen zin in. Er zijn weleens liefdes of affaires, maar die kun je als je wilt lang geheimhouden. Niet iedereen is er ook van gediend om meteen in alle bladen te staan.”

Geer zit inmiddels ruim 37 jaar in het vak, en nog altijd wordt hij overal herkend. Dat hij tegenwoordig veel actief is op sociale media, speelt daarin een grote rol. „Ik ben véél te oud voor al die bombarie, maar er zit nog steeds een stijgende lijn in. Inmiddels heb ik in totaal ruim een miljoen volgers, dat is toch een giller?”