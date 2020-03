Muiderslot

Zo zet het Muiderslot de sterke vrouwen in het zonnetje die een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van dit oudste kasteel van Nederland tijdens een speciale rondleiding op 8 maart. Natuurlijk is er veel aandacht voor de dichteres, zangers en glasgraveerster Maria Tesselschade Roemersdochter Visscher en haar zus Anna die deel uit maakten van de vriendenkring rondom P.C. Hooft op het Muiderslot.

Maar de rondleiders zullen ook stil staan bij het verschil in vrijheid tussen vrouwen in de zestiende en zeventiende eeuw en de vrouw anno 2020. Aan de hand van thema’s als huwelijk, status, rolmodellen en sociale netwerken worden bezoekers aan het denken gezet.

Literair programma

Het Centraal Museum in Utrecht combineert de feestelijkheden rond vrouwendag slim met de start van de Boekenweek én de eigen expositie Tranen van Eros. Zondag organiseren zij met uitgeverij Orlando en boekhandel Savannah Bay een literair programma over vrouwelijke kunstenaars én schrijvers binnen het surrealisme.

Speciale aandacht is er voor de dubbeltalenten Leonora Carrington en Dorothea Tanning. Behalve beeldend kunstenaressen waren zij ook schrijfsters. De betekenis van hun werk wordt in een lezing besproken, terwijl de jonge Utrechtse dichter Yentl van Stokkum mede geïnspireerd door deze dames een feministische spoken word performance uitvoert.

Mama Cash

Het Stedelijk Museum Amsterdam biedt traditiegetrouw gastvrijheid aan het Mama Cash Feminist Festival. Er staan speciale workshops, lezingen, rondleidingen en dansperformances op het programma. Dames die al zaterdagavond een voorschot op de vrouwendag willen nemen, kunnen terecht bij Radio Radio iun Amsterdam. Daar organiseert The Next Collective uit Nairobi op uitnodiging van Mama Cash Strictly Silk, een dansfeest voor alleen vrouwen door vrouwen. Van DJ tot portier, voor iedereen geldt: women only.