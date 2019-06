André Hazes: ’Ik heb alles zelf betaald’

Dat vertelt André in een openhartig gesprek met Chris Helt. In de auto bij de verslaggever van NU.nl, benadrukt de zoon van wijlen volkszanger André Hazes dat hij altijd een eigen wil heeft gehad. „Ik kan er niet tegen, en dat had ik als kind al, wanneer iemand zegt wat ik moet doen. Ik was dertien jaar toen wist ik al precies wat ik wilde, wat ik wilde bereiken en hoe ik dat wilde doen. Dat is echt geen leugen.”

Ook toen Dré zijn handtekening zette onder zijn platencontract, was hij duidelijk. „Ik heb tegen de platenmaatschappij gezegd, ze weten hoe ik ben: ’Jongens, ik vind het goed, maar niet zeggen wat ik moet doen.’ En ze antwoordden daarop: ’Goed, het enige wat jij van ons nooit mag doen, is met drank op achter het stuur stappen.’ Voor de rest laten ze me in alles vrij.” Als we gewoon mensen hun gang laten gaan, en dan heb ik het vooral over mezelf, dan komt het wel goed.

Op de vraag of hij denkt dat mensen hem ’dom’ vinden, antwoordt André: „Ik ben niet dom en ik weet heel goed wat ik zelf wil. Mensen denken te makkelijk over mij. ’Lekker makkelijk, hè? Met de centjes van je papa.’ Dat soort dingen. Terwijl, ik ben in 2014 mijn eigen bedrijf begonnen. Toen heb ik geen cent van mijn ouders meegenomen. Ik ben écht mijn eigen bedrijfje begonnen. En elke euro die ik zelf heb verdiend, mijn horloges, mijn auto... ik heb alles zelf betaald. Dus mensen denken te makkelijk over mij.”