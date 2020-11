Dotan reageert op hartenkreet moeder

In de 538 Ochtendshow met Frank Dane vroeg sidekick Hannelore Zwitserlood of Dotan het interview heeft gelezen. „Ik heb het zelf niet gezien”, liet hij weten. „Ik houd dat soort dingen liever privé.” Zijn moeder denkt daar duidelijk anders over. „Dat is uiteindelijk voor ieder persoon z’n eigen ding. En ik kies er wel voor”, aldus Dotan.

De zanger wilde verder niet op de familiekwestie reageren. „Ik vind: dingen binnen familie moet je daar ook houden. Ik heb alleen maar respect en liefde.”

Dotan en Patty hebben al meer dan vijf jaar geen contact met elkaar.