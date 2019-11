Siham Raijoul nieuwe presentatrice Hart van Nederland

„Bij Hart van Nederland krijg ik de kans om me verder te ontwikkelen als journalist en presentator. Ik ga me bezighouden met het journalistieke proces op de redactie, het maken van verhalen en presenteren”, zegt de presentatrice in een reactie. „Ik hou van nieuws en van verhalen die mensen vertellen en dit komt allemaal samen op mijn nieuwe plek. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging!”

Eerder moesten Gallyon van Vessem en Selma van Dijk het veld ruimen bij Hart van Nederland. Het programma gaat een nieuwe koers varen en voor de twee is daarin geen rol als presentator weggelegd.