Pestkop Chrissy Teigen door het stof: ’Ik was een trol’

„Er gaat geen dag voorbij dat ik niet het gevoel heb verpletterd te worden van spijt”, schrijft Teigen. Onlangs verschenen er een aantal oude tweets waarin ze zich naar eigen zeggen als een pestkop gedroeg. „Ik was gewoon een trol. En dat spijt me.”

Ze lijkt niet alleen te doelen op Stodden, aan wie ze haar excuses eerder al publiekelijk had aangeboden via Twitter. „Er zijn veel meer mensen tegen wie ik sorry moet zeggen. Ik ben nu bezig iedereen afzonderlijk een berichtje te sturen.” Ze verwacht niet dat al deze mensen haar te woord willen staan. „Maar als ze dat wel willen, dan ben ik er. Dan luister ik, door het snikken heen, naar wat ze te zeggen hebben.”

Naar aanleiding van het schandaal heeft La Teigen al een gastrol in de Netflix-serie Never Have I Ever naast zich neergelegd. Ook was ze sinds het voorval in mei al ruim een maand niet meer actief op sociale media.

Courtney Stodden Ⓒ Getty Images