Queen krijgt interview Harry en Meghan niet van tevoren te zien

„Iedereen zal het op hetzelfde moment moeten kijken”, zeggen paleismedewerkers. Dat betekent dat ook Harry’s vader prins Charles en zijn broer prins William nog niet weten wat er precies gezegd is tijdens het interview. Ze zullen dan ook pas eventueel reageren op de uitspraken als ze alles hebben gezien, aldus de bronnen.

Het interview van Harry en Meghan met Oprah wordt zondagnacht (Nederlandse tijd) in de Verenigde Staten uitgezonden op CBS. In het Verenigd Koninkrijk is het gesprek maandagavond via ITV te zien. Nederland volgt een dag later met de uitzending op Net5.