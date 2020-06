Cast Riverdale boos over misbruikaantijgingen

Zondag verschenen er posts van nieuwe, anonieme accounts met beschuldigingen van misbruik aan het adres van K.J. Apa, Cole Sprouse, Vanessa Morgan en Lili Reinhart. De berichten werden al snel veel gedeeld op social media. Later liet iemand die zichzelf Victoria noemt via de accounts weten dat er niets van waar was. „Zien jullie hoe makkelijk het is om te liegen en geloofd te worden? Vanessa Morgan en K.J. Apa hebben helemaal niks gedaan. Jullie geloven ook alles.”

In een reactie laat Lili Reinhart weten dat ze zich niets naarders kon bedenken dan liegen over seksueel misbruik. „Het schaadt de mannen en vrouwen die dapper genoeg zijn om met hun verhaal naar buiten te treden. Dit soort leugens kunnen iemands leven of carrière verknallen.” Cole Sprouse liet weten dat zijn management op zoek gaat naar degene achter de aantijgingen. „Valse beschuldigingen brengen ongelooflijk veel schade toe aan echte slachtoffers van misbruik”, zei hij daarbij.

Hun collega Camila Mendes zei dinsdag in een radio-interview dat ze er niet bij kan dat iemand dit doet. „Je gaat echt zover? Je bent bereid de integriteit van de MeToo-beweging te schaden en de carrière van deze mensen op het spel te zetten, alleen zodat je een punt kunt maken dat mensen dingen makkelijk geloven? Dat is echt de wereld op z’n kop.”