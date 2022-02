Clint Eastwood: Wat te doen met 350 miljoen?

Stil heeft Clint Eastwood in zijn rijke leven nooit gezeten. Er was natuurlijk succes op het witte doek, rode lopers waren het tapijt van zijn leven. Aan vrouwelijk aandacht uiteraard ook geen gebrek. Bij zes verschillende dames verwekte ’Cowboy Clint’ acht kinderen.

Scott, Francesca, Morgan, Alison, Kyle, Kathryn, Laurie en Kimber Lynn, allemaal dragen ze zijn achternaam. Trots dat ze zijn een ’Eastwood’ te zijn.

Ze hoeven echter niet te denken straks - mocht hun vader het tijdelijke voor het eeuwige te hebben verruild - aanspraak te maken op zijn immense vermogen. Zoals dochter Laurie zegt: ,,Papa wil dat we ’zelfvoorzienend’ zijn. Dat we zelf iets bereiken in ons leven.’’

Zelf groeide Eastwood op in armoede. Het is daarom dat zijn arbeidsethos nog altijd hoog is. ’Er moet gewerkt worden voor je geld’, was het devies - ook naar zijn kinderen.

Zelf zegt hij: ,,Hard werken is goed voor je. Het geeft zin aan je leven. Net als het hebben van respect voor een ander. Dat is meer waard dan hoeveel miljoen je op de bank hebt staan.’’