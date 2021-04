Publiek toegestaan tijdens Eurovisie Songfestival: ’Heb al dansje van blijdschap gemaakt!’

Het was nog even spannend of er toestemming zou komen, want als vuistregel gold dat er niet meer dan 900 intensive care-bedden bezet mochten zijn. De afgelopen dagen nam de bezetting af van 841 tot 814, maar de verwachting is dat het uitgerekend in de week van het Songfestival, de week van 17 mei, weer op gaat lopen.

Negatief testbewijs

Wie een kaartje heeft bemachtigd – de kaartverkoop start op 8 mei – moet bij binnenkomst een geldig negatief testbewijs kunnen laten zien dat niet ouder is dan 24 uur. Bovendien wordt hen gevraagd vijf dagen na het evenement een post-test te ondergaan.

Fans van het Eurovisie Songfestival zijn superblij dat ze kans maken om erbij te zijn. De 27-jarige Jade van Beast uit Helmond zegt: „Nu nog een kaartje bemachtigen. Dan geloof ik het pas echt. Het liefst met zo goed mogelijk zicht, maar de achterste rij is ook goed. Zojuist heb ik thuis al een dansje van blijdschap gemaakt.”

Kans niet missen

Van Beast, die vorig jaar al kaartjes had gekocht, vreest echter nog wel dat de organisatie een dag van tevoren nog kan zeggen dat er toch geen publiek welkom is. „Maar vooralsnog klinkt het goed. In Nederland ging ik de afgelopen jaren al naar veel Songfestivalfeestjes, maar naar het echte Songfestival ben ik nog nooit geweest. Die kans wil ik natuurlijk niet missen. Stiekem hoop ik erop dat ik ongemerkt de greenroom inloop, de plek waar alle deelnemende artiesten verzamelen.”

Van alle inzendingen die meedoen in Rotterdam heeft ze al een studie gemaakt. „Van de show in Ahoy zijn al veel optredens bekendgemaakt. Ik steun Nederland natuurlijk, maar zou ook dolgraag de inzendingen van San Marino, Frankrijk en Zwitserland willen zien. Die liedjes zijn heel mooi.”

Ahoy

In Ahoy is tijdens negen shows 3500 man aan publiek welkom. Dat is een stuk minder dan Ahoy normaal kan huisvesten. Er komen alleen zitplaatsen.

Zo geldt in Ahoy een uitgebreid coronaprotocol dat ook van toepassing is op buitenlandse artiesten, hun entourage en pers. „Delegaties zijn aanzienlijk kleiner en de meeste journalisten zullen het Eurovisie Songfestival dit jaar van huis uit volgen in een online perscentrum”, zegt uitvoerend producent Sietse Bakker. „Door iedereen in Ahoy elke 48 uur te testen en artiesten binnen onze zogenaamde Safe Harbour te laten bewegen willen we het coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur houden. En in tegenstelling tot eerdere edities worden er dit jaar geen feesten gehouden.”