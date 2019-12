Carice en Halina boycotten tv-show vanwege antisemitisme-rel

De Belgische gemeente liet gisteren weten het beroemde carnavalsfeest in de stad te laten schrappen van de lijst met Unesco-erfgoed. De reden is een rel rond een praalwagen met Joodse karikaturen die vorige jaar in opspraak kwam. Hierop volgden veel klachten; Joodse organisaties vroegen de VN de praaltocht zelfs van de Unesco-lijst te halen.

Burgemeester Christophe D’Haese meldde zondag het gehad te hebben met alle kritiek. „Aaltenaren hebben het gehad met de verwijten. Wij zijn geen antisemieten of racisten”, stelde hij.

Halina heeft inmiddels drie jaar een relatie met oud-voetballer Daniël de Ridder. In NRC van dit weekend gaf hij een interview over het racisme en antisemitisme in de voetbalwereld. „Ik kreeg honderden keren kankerjood naar mijn hoofd geslingerd”, vertelde hij. „Je gaat het normaal vinden. Maar het is niet normaal.”

Het gesprek vond plaats naar aanleiding van de racisme-discussie na het incident bij FC Den Bosch, nu twee weken terug. Naar Excelsior-speler Ahmed Mendes Moreira riepen supporters van Den Bosch racistische leuzen.