Herman van Veen raakt mensen met tekst over aanslag Peter R. de Vries

De Taliban overal in Afghanistan in opmars; het regeringsleger neemt massaal de benen

Terwijl Amerikaanse en andere buitenlandse troepen Afghanistan in hoog tempo verlaten, rukken de Taliban overal in Afghanistan op. Vooral in het noorden van het land, in de provincies Badakhstan en Takhar, hebben ze in korte tijd tientallen districten in handen gekregen, vaak zonder daarvoor strijd ...