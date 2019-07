Lee Towers: Ahoy zorgt voor intiem songfestival

Ⓒ BSR Agency

Ahoy in Rotterdam zou het decor worden voor een Eurovisiesongfestival dat intiem aanvoelt. Dat stelde zanger Lee Towers in het programma Volgspot, in een reactie op de strijd tussen zijn Maasstad en Maastricht om de organisatie van het grote liedjesfestijn. Towers trad in zijn leven 51 maal op in Ahoy; alleen Frans Bauer heeft net iets meer optredens in de hal op zijn naam staan.