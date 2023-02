Hartoperatie Zweedse koning succesvol verlopen

Ⓒ Getty Images

Koning Carl Gustaf van Zweden is met succes geopereerd aan zijn hart. De ingreep verliep volgens plan en de koning maakt het goed, laat het hof in een korte verklaring weten. Het paleis schrijft verder dat Carl Gustaf dankbaar is voor alle beterschapswensen.