Besluit over vrijlating Frank Masmeijer uitgesteld

Wel heeft de rechter dinsdag zich achter gesloten deuren gebogen over de zaak. De 59-jarige presentator heeft een verzoek ingediend voor vervroegde vrijlating, omdat hij een derde van zijn straf erop heeft zitten.

Privé wist in september te onthullen dat Masmeijer al een aantal keer op proefverlof is geweest. Hij vierde die tijdelijke vrijheid niet alleen: Frank werd al oesters etend gespot in gezelschap van zijn nieuwe vriendin, Anita Oostingh.

Hoewel de kans op vervroegde vrijlating groot is, kan de huidige coronacrisis roet in het eten gooien. ,,In België ligt er veel op zijn gat. Veel rechtszaken en uitspraken gaan niet door, maar ik hoop in mijn geval wel”, zei hij begin dit jaar.

De voormalig NCRV-coryfee werd in juni 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar vanwege zijn aandeel in de smokkel van een grote partij cocaïne in 2014. De veroordeling betreft ook deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte. Het hof noemde de feiten ’zeer ernstig’. De rechter woog mee dat Masmeijer eerder is veroordeeld en dat hij iemand heeft bedreigd in het kader van de drugszaak.