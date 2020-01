53-Jarige man stapt naar rechter: ’Charles en Camilla zijn mijn ouders’

Ⓒ ANP

Arme koningin Elizabeth. De problemen binnen haar familie blijven zich opstapelen. Stond de afgelopen periode vooral in het teken van alle ellende rondom haar zoon Andrew, en kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan, nu dient zich alweer een nieuw schandaal aan. Een 53-jarige man uit Australië is naar de rechtbank gestapt in een poging te bewijzen dat hij de zoon van prins Charles en Camilla is.