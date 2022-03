Premium Het beste van De Telegraaf

Actrice Katarina Justic: ’Kaal zijn als vrouw is iets heel moois!’

Door Frank Waals

Na een periode van schaamte en onzekerheid, voelt actrice Katarina Justic, die lijdt aan de haarziekte alopecia areata, zich zelfverzekerd. „Ik ben een ijzersterke vrouw die zich in volle glorie durft te laten zien!” Ⓒ Eigen foto

De emotionele uitbarsting van Hollywoodster Will Smith, die tijdens de Oscars een klap uitdeelde aan Chris Rock, had alles te maken met de grap die de comedian maakte over de haarziekte van zijn vrouw Jada. Ook in Nederland kennen we een actrice, Katarina Justic, die al sinds haar jeugd kampt met alopecia areata, zoals de aandoening heet. „Ik verloor plukken die normaal gesproken bij de kapper op de grond liggen.”