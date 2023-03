Gary Lineker zondag toch weer niet op tv

Lineker keerde zaterdag terug nadat hij kort was geschorst door zijn werkgever vanwege zijn kritische tweets over de toon van het vluchtelingenbeleid van de Britse regering. „Het is fijn om hier te zijn”, zei de 62-jarige presentator aan het begin van de uitzending. Later in de aflevering was al te horen dat de stem van Lineker haperde.

De BBC had Lineker geschorst omdat hij met zijn berichten op Twitter de regels van de omroep rond het gebruik van sociale media zou hebben geschonden. Eerder deze maand uitte hij kritiek op het asielbeleid van de Britse regering. De Match of the Day-presentator en voormalig voetballer vergeleek op Twitter plannen over het uitsluiten van illegale migranten met het beleid van nazi-Duitsland. In de socialemediarichtlijnen van de omroep staat onder meer dat medewerkers van de BBC onpartijdig moeten zijn.

Andere sportpresentatoren en analisten waren solidair met Lineker en besloten als protest ook niet op tv te verschijnen. De omroep draaide door onder meer die kritiek de schorsing terug. In een verklaring kondigde de BBC aan dat de richtlijnen opnieuw zullen worden bekeken. Dat geldt met name voor BBC-medewerkers die niets te maken hebben met de journalistieke activiteiten van de omroep. Directeur Davie verontschuldigde zich voor het ’grijze gebied’ waardoor de huidige regels voor meerdere interpretaties vatbaar was, aldus de verklaring.