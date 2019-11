Film De Dirigent wint publieksprijs in VS

De epische film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico (Christanne de Bruijn). Eind jaren twintig was zij de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld die succesvol grote symfonieorkesten dirigeerde.

De filmmakers vonden het extra eervol dat de film juist op dit filmfestival in competitie gaat. Antonia Brico heeft de laatste 45 jaar van haar leven in de stad Denver gewoond en gewerkt en zij is daar nog steeds een beroemdheid.

Het zal de tweede keer zijn dat de film in Noord-Amerika op een festival wordt vertoond. De Dirigent draaide al met succes in bioscopen in Japan en Spanje. De film krijgt de komende maanden nog in zeker tien andere landen een bioscooprelease, meldt Shooting Star.