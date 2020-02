Gayle King accepteert excuses Snoop Dogg

De ruzie begon toen de rapper reageerde op een clip uit Kings talkshow CBS This Morning, waarin ze een vriendin van Bryant vroeg naar de verkrachtingsbeschuldiging aan het adres van de basketballer in 2003. Alhoewel de presentatrice liet weten dat het om een ongelukkig gekozen fragment uit een langer interview over Bryant ging, kreeg ze een storm aan kritiek over het stellen van die vraag.

Ook Snoop Dogg was woedend en uitte dat in niet mis te verstane taal op sociale media. Kings goede vriendin Oprah Winfrey liet enkele dagen later weten dat de presentatrice met de dood werd bedreigd en het helemaal niet goed met haar ging.

Donderdag liet Snoop weten dat hij na een goed gesprek met zijn moeder zijn excuses aanbood. „Gayle King, ik heb je publiekelijk aan de schandpaal genageld op een verkeerde manier. Ik was boos omdat je vragen over Kobe Bryant stelde, waardoor ik emotioneel reageerde. Ik wil sorry zeggen voor de taal die ik toen heb uitgeslagen en dat ik je voor van alles en nog wat uitmaakte. Dat was respectloos”, zei hij in een video.