Courtney Love: ’Prins Andrew stond ’s nachts opeens voor mijn deur’

„Ik lag al in bed toen de bel om één uur opeens ging”, vertelde Courtney over de bijzondere ontmoeting alsdus The Sun. „Dus ik deed mijn pantoffels en badjas aan en toen stond daar opeens Andrew samen met een beveiliger, totaal onaangekondigd.”

De prins claimde dat hij haar adres van een gemeenschappelijke vriend had gekregen. „Hij wilde een leuke nacht in Hollywood en dacht blijkbaar dat ik hem daarbij kon helpen. Hij leek op seks uit en was nogal aan het flirten.”

In seks had de weduwe van Kurt Cobain geen zin, maar ze nodigde Andrew wel uit voor een kopje thee. „Ik dacht dat het wel grappig was om daarvoor het servies met het hoofd van koningin Elizabeth erop te gebruiken. We zijn op de bank gaan zitten, bij de open haard en toen begon hij flink te flirten. Hij vroeg me wat ik de hele dag gedaan had, wat ik nogal beledigend vond, dus toen vuurde ik terug: ’En wat heb jij dan de hele dag gedaan, prins?’ Het leek alsof hij het wel grappig vond.”

Uiteindelijk bleef Andrew zo’n 45 minuten. Courtney noemt het een van de meest onwerkelijke momenten uit haar leven. „En dat zegt wel iets.”

De opmerkelijke nacht zou zich in 2000 voorgedaan hebben, een jaar nadat Andrew naar eigen zeggen Epstein voor het eerst ontmoette. Volgens een woordvoerder is de prins niet alleen naar haar huis gegaan, maar met een groep vrienden en zou het al helemaal onzin zijn dat hij uit was op seks. Andrew scheidde in 1996 van Sarah Ferguson.