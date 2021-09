Premium Het beste van De Telegraaf

Tegenspeelster steelt de show in ’Copshop’ Gerard Butler denkt aan stoppen

Door Rob Goossens Kopieer naar clipboard

Gerard Butler in Copshop: „Als ik Alexis bezig zie, denk ik: oké, mijn tijd zit erop.” Ⓒ The Searchers

Als Frank Grillo (The grey) en Gerard Butler (300) in één film zitten, dan hoeft de kijker in ieder geval niet bang te zijn dat hij te kort komt op het gebied van actie. Toch zijn het niet de twee actiefilmveteranen maar is het hun collega Alexis Louder (Watchmen) die de show steelt in Copshop.