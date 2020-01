Bert Plagman (Tommie): ’Aart Staartjes was als een vader voor me’

Decennialang namen Aart Staartjes en Bert Plagman samen scènes op voor Sesamstraat. Ⓒ ANP Kippa

’Nog even Sesamstraat en dan naar bed...’ Generaties kleuters groeiden op met het populaire kinderprogramma dat sinds 1976 dagelijks in de vooravond te zien is bij de NPO. Een belangrijke factor in de groei van het programma was Aart Staartjes. De zondag overleden acteur bracht naast professionaliteit, een flinke dosis humor mee naar de bekendste straat van Nederland, zo vertelt poppenspeler Bert Plagman, die zo’n veertig jaar in de huid kroop van Tommie. „Voordat Aart kwam was het een beetje zurig in Sesamstraat.”