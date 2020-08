’Juan Carlos ondergedoken in Abu Dhabi’

Juan Carlos zou maandag al met een privéjet naar Abu Dhabi zijn vertrokken, dat meldt ABC vrijdag. Sinds de vader van koning Felipe maandag plots aankondigde Spanje te verlaten, is zijn verblijfplaats niet officieel bevestigd.

ABC meldt dat het vliegtuig onderweg was van Parijs naar Abu Dhabi en in de Spaanse stad Vigo een tussenstop maakte om ’Juan Carlos, vier bewakers en een andere persoon’ op te halen.

Eerder werd gemeld dat de 82-jarige van corruptie verdachte Spaanse koning-emeritus met de auto naar Portugal was gereden en van daaruit naar de Dominicaanse Republiek vloog.

Maandag maakte het Spaanse hof bekend dat Juan Carlos heeft besloten Spanje te verlaten. In juni opende het Spaanse Hooggerechtshof een onderzoek naar zijn betrokkenheid bij een contract rond een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië. Hij zou daarvoor 100 miljoen dollar hebben ontvangen. Ook doken in Spaanse media weer verhalen op over de verborgen geldstromen, geheime bankrekeningen en transacties waar de vader van koning Felipe bij betrokken zou zijn geweest.