Winona Ryder getuigt voor ’zorgzame’ Johnny Depp

De zaak van Depp gaat over een artikel uit 2018 waarin hij een vrouwenmishandelaar wordt genoemd. Dat deed de krant naar aanleiding van uitspraken van Amber Heard, die in 2016 na een relatie van zes jaar van de acteur scheidde en hem sindsdien beschuldigt van huiselijk geweld. De Pirates Of The Caribbean-ster ontkent dat en klaagt de krant aan voor smaad. Hij eist een forse schadevergoeding.

Naar verwachting zal ook Vanessa Paradis, die van 1999 tot 2012 een relatie met Depp had en twee kinderen met hem kreeg, getuigen in de zaak. Dat deed zij eerder al toen haar ex Heard aanklaagde voor smaad. Toen liet ze in een geschreven statement weten: „Ik ken Johnny Depp meer dan 25 jaar. We zijn veertien jaar partners geweest en hebben onze twee kinderen samen opgevoed. In al deze jaren was Johnny altijd een warm, attent, gul en niet-gewelddadig mens en vader. Ik weet waar Amber Heard Johnny nu al vier jaar van beschuldigt. Dat klinkt niet als de Johnny die ik ken, hij is in al die jaren nooit gewelddadig naar mij toe geweest.”