Voormalige Jackass-ster Bam Margera wéér opgepakt

Op beelden op sociale media is te zien dat Margera boos het restaurant in en uit stormt. Later is te zien dat hij op de grond zit terwijl hij met agenten praat. TMZ meldt dat Nicole Boyd, de vrouw van Margera, en hun kind ook in het restaurant waren, maar dat het niet duidelijk is of Boyd de vrouw is met wie Margera ruzie kreeg. De website onthulde vorige maand dat Boyd een scheiding heeft aangevraagd.

Margera werd begin maart nog opgepakt op verdenking van huiselijk geweld. Een vrouw, niet Boyd, beweerde dat Margera haar had geschopt.