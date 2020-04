Ruim 1,2 miljoen kijkers voor de Grote Generatieshow

De door Sophie Hilbrand gepresenteerde zaterdagavondshow draait om de generatiekloof tussen babyboomers, generatie X-ers en millennials. In de informatieve spelshow wordt Hilbrand bijgestaan door teamcaptains Gerard Cox (79), Richard Groenendijk (47) en de 27-jarige Sahil Amar Aïssa.

De show Lego Masters met presentator Ruben Nicolai staat opnieuw in de top 3 met 1.435.000 kijkers. Het best bekeken programma van de zaterdagavond is het NOS Journaal van 20.00 uur met 2.576.000 kijkers, gevolgd door de editie van 18.00 uur die 1.462.000 kijkers trok.

Hoge Bomen, het nieuwe praatprogramma van Jeroen van der Boom op SBS6, zit qua kijkersaantallen in de lift. De tweede aflevering met Martien Meiland als gast trok 970.000 kijkers, bijna 300.000 kijkers meer dan vorige week voor de eerste aflevering van Hoge Bomen met Rachel Hazes.