Bono verontschuldigt zich opnieuw: gratis iTunes-album was roekeloze ambitie

Ⓒ ANP/HH

U2-frontman Bono heeft zich opnieuw verontschuldigd voor de stunt met het album Songs of Innocence, dat in 2014 ongevraagd verscheen in de collecties van alle iTunes-gebruikers over de hele wereld. De zanger noemt het met terugwerkende kracht „roekeloze ambitie” en neemt de volledige verantwoordelijkheid, schrijft hij in zijn aankomende memoires Surrender: 40 Songs, One Story waarvan een fragment zaterdag in The Guardian staat.