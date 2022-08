Modeontwerper Issey Miyake (84), man achter iconische coltrui Steve Jobs, overleden

Miyake werd geboren in Hiroshima en was zeven jaar oud toen de atoombom op de stad werd gegooid. Hij zat toen in een klaslokaal. Op latere leeftijd was hij terughoudend om over de gebeurtenis te spreken. In 2009 schreef hij in de New York Times dat hij niet bestempeld wilde worden als ’de ontwerper die de bom overleefde’.

Na zijn studie grafische vormgeving aan een kunstuniversiteit in Tokio, leerde hij kleding ontwerpen in Parijs, waar hij werkte met de beroemde modeontwerpers Guy Laroche en Hubert de Givenchy, voordat hij naar New York vertrok. In 1970 keerde hij terug naar Tokio en richtte hij de Miyake Design Studio op.

Uiteindelijk ontwikkelde hij tal van modelijnen, van zijn hoofdlijn Issey Miyake voor mannen en vrouwen tot tassen, horloges en parfums, voordat hij in 1997 met pensioen ging om zich aan onderzoek te wijden. Ook was hij bekend vanwege de iconische coltruien die wijlen Apple-oprichter Steve Jobs altijd droeg.