Premium Het beste van De Telegraaf

Van Hollywoodhunk tot ’treurige Brendan Fraser’: hierom verdween acteur uit schijnwerpers

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Acteur Brendan Fraser mag zich gelukkig prijzen met een Oscar. Fraser versloeg daarmee Austin Butler, Colin Farrell, Paul Mescal en Bill Nighy met een oscar voor Beste acteur. Hoewel de acteur eind jaren negentig een populaire ster was met rollen in The Mummy en George of the Jungle, leek hij daarna volledig uit de schijnwerpers verdwenen. Naar eigen zeggen was dat niet vrijwillig, maar werd hij gemeden in Hollywood.