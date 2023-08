Kevin Costner ’officieel een Swiftie’ na concert

Costner verontschuldigt zich voor de „wazige video’s” die hij op Instagram deelt, maar zegt wel te hebben genoten van het optreden. „Ik had het heel erg naar mijn zin tijdens het optreden van Taylor Swift. Ik werd compleet omvergeblazen bij het zien van hoe haar kunst zoveel mensen samen kan brengen. Ik had een geweldig uitzicht op haar en de band en vond het ook leuk om naar ze te kijken. Een inspirerende avond. Ik ben nu officieel een Swiftie!”

Volgens entertainmentrubriek ET zat Costner, samen met zijn 13-jarige dochter Grace in een skybox van het SoFi Stadium in Los Angeles. De acteur had daar gezelschap van onder anderen oud-toptennisser John McEnroe. Eerder bezochten andere bekende acteurs als Brie Larson, Jesse Tyler Ferguson en Sarah Michelle Gellar al een optreden van Swift.