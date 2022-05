Woede om lekken naaktbeelden Jesse Williams in Broadwayshow

Williams staat in het toneelstuk volledig bloot op het podium. Het Second Stage Theater neemt voorafgaand aan de voorstellingen de telefoons van bezoekers in, maar iemand wist toch stiekem beelden op te nemen en deelde deze op Twitter.

„Ik ben geschokt door het gebrek aan respect voor de acteurs van ons gezelschap wiens kwetsbaarheid op het podium cruciaal is voor Take Me Out. Iedereen die dit gedrag toejuicht of bagatelliseert heeft niets te zoeken in een theater dat altijd een veilige plek is geweest voor artiesten en publiek”, reageert Ferguson, die ook in Take Me Out speelt, op sociale media.

Het theater noemt de actie ’seksuele intimidatie en een walgelijk misbruik van vertrouwen’. Second Stage Theater wijst er op dat het delen van iemands naaktbeelden zonder diens toestemming ernstige juridische consequenties kan hebben.