Nick Jonas ging in therapie na mislukte gitaarsolo

Het optreden waar Jonas het over heeft, vond plaats tijdens de ACM Awards in 2016. Daar trad hij samen op met Kelsea Ballerini. „Ik had het een miljoen keer gerepeteerd en had er echt vertrouwen in”, aldus Jonas. „En toch ging het mis. Ik was helemaal blanco. Ik miste een noot en kon niet meer stoppen.”

Jonas zegt dat hij nog altijd niet begrijpt wat er nou precies is gebeurd. „Ik was een beetje in shock”, vertelt hij. „Het was een traumatisch moment waarin ik bezweek onder de druk die ik aan mezelf had opgelegd om altijd perfectie na te streven.”

Tegenwoordig kan de muzikant wel lachen om het incident. „En om hoe groot ik dacht dat het was.” De artiest heeft geleerd om minder druk op zichzelf te leggen.