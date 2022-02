Acteur Timothy Hutton (61) naar rechter na ontslag om verkrachtingsverhaal

Op de website BuzzFeed verscheen in 2020 een verhaal van een vrouw die zegt dat de acteur haar in 1983, toen zij veertien jaar was, heeft verkracht. De 61-jarige Hutton zei destijds dat daar niets van waar is en dat hij al jaren door de vrouw wordt gechanteerd. „Ze dreigde dat als ik niet aan haar eisen zou voldoen, ze naar de pers zou stappen met de valse beschuldiging dat ik haar 37 jaar geleden in Canada heb belaagd.”

Hutton zou een rol gaan spelen in Leverage: Redemption, een reboot van de serie Leverage waarin hij al te zien was. Toen producenten het verhaal hoorden, werd de acteur vervolgens aan de kant gezet. Volgens de advocaten van Hutton is die beslissing „zomaar genomen, zonder dat naar het door hen aangeleverde bewijs is gekeken dat de beschuldigingen zou weerleggen”. Ook zou Hutton volgens zijn advocaten nog geld krijgen van de producenten.

Producent Electric Entertainment laat in een reactie aan entertainmentsite Deadline weten dat de acteur de beschuldigingen niet had genoemd tijdens gesprekken over het project. „We nemen beschuldigingen van seksueel misbruik zeer serieus, zeker als het kinderen betreft”, aldus het bedrijf. „Toen wij van de aantijgingen in de pers hoorden, hebben we de onderhandelingen met hem stopgezet en ervoor gekozen om zonder hem verder te gaan. Zijn beschuldigingen tegen ons zijn ongegrond en wij zijn van plan ons sterk te verdedigen.”