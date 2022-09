Angelina Jolie bezoekt Pakistan na overstromingen

Jolie zal enkele door overstromingen geteisterde gebieden bezoeken, staat in een verklaring van het International Rescue Committee (IRC). Ook heeft ze ontmoetingen met internationale en lokale hulporganisaties. De reis is bedoeld om internationale aandacht te vragen voor de ’zich ontvouwende humanitaire crisis in het land’. „Jolie is op bezoek om getuige te zijn van en begrip te krijgen van de situatie, en om van direct betrokkenen te horen waar zij behoefte aan hebben”, zegt het IRC. Er zal ook gesproken worden over maatregelen om dergelijke natuurrampen in de toekomst te voorkomen.

De zware overstromingen hebben een derde van het land onder water gezet. Meer dan 1500 mensen zijn om het leven gekomen. Onder de doden zijn ruim vijfhonderd kinderen. Volgens UNICEF hebben bovendien 3,4 miljoen kinderen „onmiddellijke, levensreddende hulp” nodig. In totaal zijn zo’n 33 miljoen mensen getroffen.

Jolie bracht in 2005 en 2010 ook al een bezoek aan Pakistan na natuurrampen. In 2005 werd het land getroffen door een zware aardbeving, vijf jaar later vanwege overstromingen.