Vlaming wint Vlaamse editie De slimste mens van Arjen Lubach en Merol

Na de laatste reguliere ronde, het 'collectieve geheugen', had Merol de meeste punten. In de finaleronde wist Meyfroidt genoeg over de kunstenaar Roy Lichtenstein om haar de laatste punten afhandig te maken.

Het was opmerkelijk dat maar liefst twee Nederlanders in de finale belandden. Voor Lubach en Merol, de artiestennaam van Merel Baldé, is de spelquiz bekend terrein. De twee deden allebei al een keer mee aan De Slimste Mens in Nederland, dat gepresenteerd wordt door Philip Freriks. Lubach won zelfs de finale toen hij meedeed in 2012.

De Nederlanders zijn twee van de finalisten die overbleven van de 34 kandidaten. De serie is in België te zien op zender Play4. Deze is niet in Nederland te ontvangen.