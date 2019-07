NPO organiseert digitale challenge songfestival

Voor 1 september zal een shortlist van tien bedrijven worden opgesteld die hun hopelijk lumineuze idee mogen uitwerken voor een event in september. Daar zullen uiteindelijk drie bedrijven worden geselecteerd die hun oplossing ook kunnen implementeren. Hiervoor is per bedrijf een bedrag van 35.000 euro beschikbaar.

Het Eurovisiesongfestival vindt in 2020 in Nederland plaats na de overwinning van Duncan Laurence. Het is nog niet duidelijk waar en wanneer het liedjesfestijn wordt gehouden. In augustus moet hierover een besluit vallen.