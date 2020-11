Famke Louise gewoon in Amsterdam: ’Gefopt!’

In de Instagram Stories van de 21-jarige zangeres verschenen zondagmiddag tal van beelden waarmee zij insinueerde in Parijs te zijn voor de opnames van een nieuwe videoclip. Ze liet haar uitzicht op wat vermoedelijk de Eiffeltoren was zien, schreef haar begeleidende teksten in het Frans en plaatste ook tekeningen van de Eiffeltoren over haar foto’s. Voldoende reden om aan te nemen dat Famke inderdaad in de Franse hoofdstad zou vertoeven. Het duurde dan ook niet lang of half Twitterend Nederland viel wederom over de zangeres.

Zondagavond reageerde Famke eindelijk zelf op de ontstane ophef. Wederom in haar Stories laat ze zien gewoon in Amsterdam te zijn. „Ik wist niet dat ze Thuisbezorgd hadden in Parijs!”, vertelt ze terwijl ze een tas van het bezorgbedrijf laat zien. „Dat wordt dan 105 euro”, grapt een ander. „Gefopt!”, roept Famke dan ook. „Ik was gewoon aan het shooten voor een videoclip”, vertelt ze kort daarna. „Die komt volgende week uit. Ik geniet verder van mijn pasta van Thuisbezorgd”, sluit ze lachend af.