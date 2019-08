’Miley Cyrus krijgt volledige voogdij over alle huisdieren’

Het grootste deel van de dieren werd op initiatief van de zangeres geadopteerd en de acteur zou daarom vinden dat de dieren dan ook bij haar moeten blijven wonen. Het gaat om zeven honden, twee paarden, twee pony’s, drie katten en een varken.

Liam en Miley maakten twee weken geleden bekend te gaan scheiden na een huwelijk van een jaar. Wel hadden ze al tien jaar een knipperlichtrelatie. De zangeres werd kort daarna alweer zoenend gespot met Kaitlynn Carter, haar vermeende nieuwe liefde. Haar zoen wakkerde geruchten aan dat het huwelijk was gestrand omdat ze was vreemdgegaan. Dit ontkende Miley donderdag in een reeks tweets.