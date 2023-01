Premium Het beste van De Telegraaf

Belgische chansonnier Adamo: ’Ik ben klaar om te gaan’

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Het leven lacht Salvatore Adamo op het moment niet bepaald toe. Ⓒ Getty Images

Hij stond op het punt zijn jubileumjaar groots te vieren, maar vooralsnog begint 2023 voor Salvatore Adamo in mineur. Terwijl de Belgische zanger komend najaar zijn tachtigste verjaardag hoopt te vieren, en zestig jaar geleden doorbrak, lijkt alles in het water te vallen. Want nadat Adamo in 2019 al eens werd geopereerd aan zijn stembanden, kampt hij nu opnieuw met stemverlies. Fans maken zich grote zorgen, en al helemaal na het verontrustende bericht dat hij wereld inslingerde...