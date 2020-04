Gordon: ’Ik ben nog niet klaar om dood te gaan’

Gordon heeft twee koffiezaken onder de naam Blushing, een in Blaricum en een in Amsterdam. In Amsterdam begon hij onlangs ook nog zijn hambugerzaak The Burger Room. Van die twee zaken in Amsterdam is hij erg afhankelijk van het toerisme. Mochten ze op 1 juni weer open gaan, ’gefaseerd denk ik, in Nederland’, dan zal het alsnog lastig zijn voor de omzet weer op het oude peil is, schat de zanger en ondernemer in. Een half jaar kan hij nog uitzingen, omdat zijn bedrijf ’gezond en liquide is’. „Maar om heel eerlijk te zijn moet het over een paar maanden gewoon wel weer binnenstromen” Maar zelfs dan kan het volgens hem wel een half jaar tot een jaar duren voordat het weer ’op een normale manier op gang komt’. „Ik denk dat elke ondernemer thuiszit met verbijstering.”

Hij heeft het er moeilijk mee dat zijn zaken nu mogelijk ten onder gaan. „Ja, dat doet wel heel verd*mde pijn. Je hebt iets opgebouwd en ik ben er al zes jaar mee bezig met mijn hart en mijn ziel. Maar dat geldt voor al mijn collega’s. Er zijn mensen, die zijn hun levenwerk kwijt. Het is allemaal weg. Het is gewoon weg.”

’Het is maar geld’

Gordon voegt eraan toe dat het voor hem ’maar geld is’. „Er zijn mensen die vele malen erger zitten, met hun kinderen. En waar mijn hart naar uit gaat, zijn de ouderen in Nederland die enorm eenzaam zijn. Je kunt zo weinig voor hen doen, behalve een berichtje sturen. Ik tel mijn zegeningen elke dag.”

Het belangrijkste voor hem is dan ook zijn gezondheid. „Ik behoor tot de groep mensen die extra kwetsbaar zijn. Mijn immuunsysteem is heel erg laag door de medicatie die ik neem.” Hij zorgt er dan ook voor zo weinig mogelijk buiten te komen. „Ik zit dag en nacht binnen. Ik ben nog helemaal niet klaar om dood te gaan. Als ik het krijg, dan ben ik echt de lul.”

BN’er

Het thuiszitten op zich is voor hem niet een hele grote omschakeling. „Ik leefde al vrij geïsoleerd want... hoe moet ik het uitleggen. Het Bekende Nederlanderschap is voor mij best een ding: zodra ik naar buiten loop, ben ik Gordon de artiest. Dus ik was al heel veel thuis.”