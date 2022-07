Nieuw album hielp Beyoncé te ’ontsnappen aan angstige tijd’

Premium Cultuur

Paolo Nutini live én op plaat briljant

De toon kan maar gezet zijn! Op de allereerste dag van de tweede helft van popjaar 2022 brengt de Schotse Paolo Nutini Last night in the bittersweet uit, een loepzuivere vijf sterren-plaat. Het voorproefje dat de Schot hiervan woensdagavond gaf in De Helling in Utrecht was al even briljant.