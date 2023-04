Brits koningshuis herdenkt Elizabeth op geboortedag

„Vandaag herdenken we het ongelooflijke leven en de nalatenschap van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II, op wat haar 97ste verjaardag zou zijn geweest”, luidt het bericht dat Charles en Camilla delen.

Elizabeth overleed op 8 september vorig jaar. Sindsdien is haar zoon Charles koning van het Verenigd Koninkrijk. Zijn officiële kroning vindt volgende maand plaats, op zaterdag 6 mei. Elizabeth zat 70 jaar op de troon.

„Vandaag zou het de 97e verjaardag van de overleden koningin Elizabeth zijn geweest”, schrijven William en Catherine bij de foto, die afgelopen zomer door Catherine is gemaakt op Balmoral Castle in Schotland. Dat is ook de locatie waar Elizabeth op 8 september vorig jaar overleed.

Ook Sarah Ferguson staat stil bij de verjaardag van de overleden koningin. De ex-vrouw van prins Andrew schrijft dat ze aan de koningin denkt. „Ze was meer dan zeventig jaar een constante en standvastige aanwezigheid in ons leven en voor mij was zij een geweldige schoonmoeder, vriendin en adviseur. Ik mis haar meer dan ik in woorden kan uitdrukken.”

